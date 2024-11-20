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عربي-دولي

هجوم بالطائرات المسيّرة.. المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف موقعاً عسكرياً إسرائيلياً

Lebanon 24
20-11-2024 | 11:33
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أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، في بيان لها، مساء اليوم الأربعاء أنّه "استمرارا بنهجنا في مقاومة الإحتلال، ونصرة لأهلنا في غزة وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق مساء يوم الثلاثاء 19 - 11 - 2024 ، بواسطة الطيران المسيّر، هدفـا عسكريا في شمال الأراضي المحتلة".
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وأكدت، "استمرار عملياتها بوتيرة متصاعدة، كما نشرت مشاهد من عملية إطلاق الطيران المسير باتجاه الأهداف".

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