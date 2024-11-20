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عربي-دولي

من عيّن ترامب سفيراً لبلاده لدى "الناتو"؟

Lebanon 24
20-11-2024 | 12:08
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أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، في بيان له إختياره "ماثيو ويتيكر" القائم بالأعمال السابق بمنصب المدعى العام، سفيرا لبلاده لدى حلف شمال الأطلسي "الناتو".

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تابع البيان: "ماثيو ويتيكر هو محارب قوي ووطني مخلص، وسيضمن تعزيز مصالح الولايات المتحدة والدفاع عنها"، مضيفاً "سيعمل مات على تعزيز العلاقات مع حلفائنا في حلف شمال الأطلسي، وسيقف بثبات في مواجهة التهديدات للسلام والاستقرار وسيضع مصلحة أمريكا أولا".

وصرح ترامب: "لدي ثقة كاملة في قدرة مات على تمثيل الولايات المتحدة بقوة ونزاهة وتفان لا يتزعزع.. إنني أتطلع إلى العمل معه بشكل وثيق بينما نواصل تعزيز السلام من خلال القوة والحرية والازدهار في جميع أنحاء العالم". (روسيا اليوم) 
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