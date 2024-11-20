من عيّن ترامب سفيراً لبلاده لدى "الناتو"؟

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تابع البيان: "ماثيو ويتيكر هو محارب قوي ووطني مخلص، وسيضمن تعزيز مصالح الولايات المتحدة والدفاع عنها"، مضيفاً "سيعمل مات على تعزيز العلاقات مع حلفائنا في حلف شمال الأطلسي، وسيقف بثبات في مواجهة التهديدات للسلام والاستقرار وسيضع مصلحة أمريكا أولا".وصرح ترامب: "لدي ثقة كاملة في قدرة مات على تمثيل الولايات المتحدة بقوة ونزاهة وتفان لا يتزعزع.. إنني أتطلع إلى العمل معه بشكل وثيق بينما نواصل تعزيز السلام من خلال القوة والحرية والازدهار في جميع أنحاء العالم". (روسيا اليوم)