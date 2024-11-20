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عربي-دولي

كيف علّقت الإمارات على "الفيتو" الاميركي؟

Lebanon 24
20-11-2024 | 14:17
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تأسفت دولة الإمارات لعدم تمكن مجلس الأمن، مرة أخرى، من اعتماد قرار يطالب بوقف إطلاق النار في غزة، وذلك بعدما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو".
 
وقالت الخارجية الإماراتية: "بعد مرور أكثر من 400 يوم من الوضع الكارثي في غزة، وتوسع رقعة النزاع ليطال جميع أنحاء المنطقة، فإن وقف إطلاق النار الفوري وغير المشروط والدائم، قد طال انتظاره"، مؤكدةً أنه "لا يمكن لمن يعاني على الأرض أن يحتمل أكثر". (الوكالة الوطنية) 
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