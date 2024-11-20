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عربي-دولي

"معادلة مترابطة".. حماس: لا يوجد تبادل أسرى دون وقف الحرب

Lebanon 24
20-11-2024 | 14:19
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أكّد عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، اليوم الأربعاء، إنه "دون وقف الحرب، لا يوجد تبادل أسرى، فهي معادلة مترابطة"، مضيفاً "نحن نقول بكل وضوح: نريد أن يتوقف هذا العدوان، ويجب أن يتوقف أولاً لكي يتم أي تبادل للأسرى".
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وحمّل الحية، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اللوم في عدم إحراز تقدم في المحادثات.

وقال الحية "هناك اتصالات جارية الآن مع بعض الدول والوسطاء لتحريك هذا الملف، نحن جاهزون ومبادرون للاستمرار في هذه الجهود"، مشدداً على ضرورة "وجود إرادة حقيقية" لدى إسرائيل لوقف الحرب، مضيفاً "الواقع يثبت أن المعطل هو نتنياهو، كما شهد القريب والبعيد".

وفي سياق آخر، قال الحية إن "السلطات الإسرائيلية تعمل بكل الطرق الممكنة على الحد من دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر، ولا تسمح إلا لنحو 100 شاحنة بالدخول إلى القطاع يومياً".

وأشار إلى أن "إسرائيل تسمح بدخول ما متوسطه 40 شاحنة يومياً إلى المناطق الشمالية من القطاع، ومن 60 إلى 70 سيارة إلى الجزء الجنوبي من غزة عبر حاجز كرم أبو سالم". مضيفاً "في بعض الأيام، لا يُسمح للشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية بالدخول إلى غزة على الإطلاق". (العربية) 

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