الحكم العسكري الإسرائيلي في غزة بدأ.. مسؤول إسرائيلي يكشف

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أضاف: "هذا الحكم العسكري سيدفع ثمنه الجنود الإسرائيليون بدمائهم"، مطالبا بإيجاد بديل يحكم قطاع غزة، مؤكداً أن "الحكم العسكري في غزة ليس من أهداف الحرب وإنما يتخذ لدواع سياسية خطيرة وغير مسؤولة". (سكاي نيوز)