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عربي-دولي

الحكم العسكري الإسرائيلي في غزة بدأ.. مسؤول إسرائيلي يكشف

Lebanon 24
20-11-2024 | 14:57
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كتب وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، يوآف غالانت، عبر حسابه في منصة "إكس" إن "النقاش الدائر حول توزيع الأغذية في غزة من قبل شركة خاصة تتولى حراستها القوات الإسرائيلية ما هو إلا تعبير عن بدء حكم عسكري إسرائيلي هناك".
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أضاف: "هذا الحكم العسكري سيدفع ثمنه الجنود الإسرائيليون بدمائهم"، مطالبا بإيجاد بديل يحكم قطاع غزة، مؤكداً أن "الحكم العسكري في غزة ليس من أهداف الحرب وإنما يتخذ لدواع سياسية خطيرة وغير مسؤولة". (سكاي نيوز) 

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