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عربي-دولي
سوريا تدين الاعتداء على تدمر: الإجرام الإسرائيلي مستمر بحق دول المنطقة
Lebanon 24
20-11-2024
|
15:41
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أدانت وزارة الخارجية السورية في بيان أصدرته، مساء يوم الأربعاء، بأشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي على مدينة تدمر بمحافظة حمص وسط سوريا.
وجاء في البيان: "القصف الإسرائيلي على مدينة تدمر يعكس الإجرام الإسرائيلي المستمر بحق دول المنطقة وشعوبها"، مضيفاً "دمشق تؤكد أن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في سوريا ولبنان وفلسطين تشكل خطرا حقيقيا على أمن واستقرار المنطقة".
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وذكرت الخارجية أن "ارتهان مجلس الأمن لقرار دولة واحدة يفقد هذا المجلس مصداقيته في حفظ السلم والأمن الدوليين".
وطالبت سوريا جميع دول العالم بالقيام بواجبها الإنساني واتخاذها موقفا حازما لإيقاف المجازر المتسلسلة التي يرتكبها كيان الاحتلال في المنطقة ومحاسبة قادته على جرائمهم وعدوانهم وضمان عدم إفلاتهم من العقاب. (روسيا اليوم)
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