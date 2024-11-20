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عربي-دولي

الرئيس الصيني: لوقف إطلاق النار في قطاع غزة

Lebanon 24
20-11-2024 | 16:31
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ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا، اليوم الأربعاء أنّ الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال زيارته للعاصمة البرازيلية دعا إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة".

وشدد شي "على وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في أقرب وقت"، مطالباً "وضع حل الدولتين موضع التنفيذ وبذل جهود متواصلة من أجل تسوية شاملة عادلة ودائمة للقضية الفلسطينية".
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وأشار إلى ضرورة "حشد مزيد من الأصوات للعمل من أجل حل سياسي ينهي الحرب في أوكرانيا". (العربية) 
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