الرئيس الصيني: لوقف إطلاق النار في قطاع غزة

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا، اليوم الأربعاء أنّ

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وشدد شي "على وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في أقرب وقت"، مطالباً "وضع حل الدولتين موضع التنفيذ وبذل جهود متواصلة من أجل تسوية شاملة عادلة ودائمة للقضية الفلسطينية".وأشار إلى ضرورة "حشد مزيد من الأصوات للعمل من أجل حل سياسي ينهي الحرب في أوكرانيا". (العربية)