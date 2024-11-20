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عربي-دولي

بايدن يسجّل رقماً قياسياً

Lebanon 24
20-11-2024 | 17:36
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أتمّ الرئيس الأميركي جو بايدن 82 عاماً وهو عمر لم يسبق لرئيس أميركي بلوغه وهو في السلطة.

ولم يكن على جدول أعمال الرئيس أية أحداث عامة يوم الأربعاء، بعد عودته من رحلة إلى أميركا الجنوبية في ساعة متأخرة.
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واحتفى أفراد الأسرة والأصدقاء والزملاء، بمن فيهم السيدة الأولى جيل بايدن والرئيس السابق باراك أوباما، ببايدن على وسائل التواصل الاجتماعي.
ومن المقرّر أن يتجاوز ترامب الرقم القياسي لعمر بايدن في ولايته القادمة حيث سيكون عمره 82 عاماً وسبعة أشهر عند انتقال الرئاسة التالي في 2029.

وكان رونالد ريغان يحمل سابقاً الرقم القياسي لأكبر رئيس في السلطة، إذ أكمل ولايته الثانية التي استمرت أربع سنوات في سن 77 عاماً.
 
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