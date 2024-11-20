فصائل عراقية مسلحة تهاجم هدفاً عسكرياً في جنوب إسرائيل

ضربت فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران هدفاً عسكرياً في جنوب إسرائيل.



وقالت ما تطلق على نفسها اسم "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان، إنها "هاجمت هدفا عسكريا في جنوب إسرائيل، بواسطة الطيران المسيّر".

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