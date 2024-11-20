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عربي-دولي

فصائل عراقية مسلحة تهاجم هدفاً عسكرياً في جنوب إسرائيل

Lebanon 24
20-11-2024 | 17:59
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ضربت فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران هدفاً عسكرياً في جنوب إسرائيل.

وقالت ما تطلق على نفسها اسم "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان، إنها "هاجمت هدفا عسكريا في جنوب إسرائيل، بواسطة الطيران المسيّر".
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