أهم خصلة عرفتها في بوتين.. هذا ما كشفته ميركل في مذكراتها

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كشفت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل أن إحدى خصال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هي حرصه على أن يتعامل معه الطرف الآخر باحترام وجدية.ونقلت صحيفة Zeit الأسبوعية مقتطفات من مذكرات ميركل التي حملت عنوان "الحرية: ذكريات 1954-2021"، والتي من المرتقب نشرها في 26 تشرين الثاني: "لقد أثار الرئيس بوتين إعجاب المستشارة الألمانية السابقة ميركل باعتباره شخصا يحرص على أن يعامل باحترام".وتقول ميركل: "لقد نظرت إلى بوتين كشخص يرفض أن يعامل بعدم الاحترام".وفسرت المستشارة السابقة موقف بوتين هذا بأن "روسيا لم تختف أبدا من خارطة العالم".كما افترضت ميركل أيضا أن توقيت بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قد تم "كي يتزامن مع موعد رحيلها عن منصب المستشارة".وهنا، تكتب ميركل ما دار بينها وبين بوتين بهذا الخصوص وتنسب إليه قوله: "لن تبقين دائما في موقع المستشارة.. بعد مغادرتك سينضم الأوكرانيون إلى حلف "الناتو".. وأنا أريد منع ذلك".الجدير بالذكر أن الرئيس بوتين أعرب في تصريحات سابقة عن أسفه لأن موسكو "لم تشرع بالإجراءات النشطة في أوكرانيا في وقت سابق".كما أشار إلى اتفاقات مينسك واعتراف ميركل والرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بأنهما لا ينويان تنفيذ هذه الاتفاقات، وإنما كانا بصدد كسب الوقت لتسليح نظام كييف."الحرية: ذكريات 1954-2021" سيُطرح للبيع في 26 نوفمبر في أكثر من 30 دولة. يروي الكتاب تجارب ميركل خلال حياتها الشخصية ومسيرتها السياسية الممتدة لعقود، بما في ذلك تعاملها مع شخصيات عالمية بارزة مثل فلاديمير بوتين.