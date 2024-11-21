المحكمة الاميركية تحارب "غوغل" وتجبرها على بيع "كروم"

طلبت الحكومة الأميركية من القضاء إجبار "غوغل" على بيع متصفّحه "كروم"، في إجراء يهدف لمكافحة الممارسات الاحتكارية المتّهم بارتكابها عملاق التكنولوجبا



فقد كشفت وثيقة قضائية، أن وزارة العدل المحكمة دعت إلى تفكيك أنشطة غوغل بما في ذلك عبر منع المجموعة من إبرام اتفاقيات مع شركات مصنّعة للهواتف الذكية تجعل من محرك بحثها المتصفح الأساسي في هذه الهواتف، ومنعها من استغلال نظام تشغيل أندرويد الخاص بها، حسب فرانس برس.

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