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عربي-دولي
اسكتلندا.. الشرطة توقف 3 أشخاص تخلي محطة حافلات
Lebanon 24
21-11-2024
|
01:11
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قالت الشرطة في اسكتلندا إن ثلاثة رجال أوقفوا وأخليت محطة حافلات بعد استدعاء وحدة لإزالة المتفجرات تابعة للبحرية لفحص "عنصر مشبوه محتمل"، بحسب وكالة "فرانس برس".
وأوضحت أن "محطة حافلات بوكانان في وسط مدينة غلاسكو، ثاني كبرى المدن في اسكتلندا، أغلقت قرابة الساعة الأولى بعد الظهر (13,00 بتوقيت غرينتش)".
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أضافت :"أن وحدة إزالة المتفجرات ما زالت في مكان الحادث والتحقيقات مستمرة".
وفرض طوق أمني كبير مع إغلاق شوارع محيطة بمحطة الحافلات، ونُصحت العامة بتجنب المنطقة.
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