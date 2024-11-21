Advertisement

عربي-دولي

لاستعادة شبه جزيرة القرم.. زيلينسكي يحدد "شرطا وحيدا"

Lebanon 24
21-11-2024 | 02:12
A-
A+
Doc-P-1281510-638677772823749457.png
Doc-P-1281510-638677772823749457.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أقر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنه لا يمكن استعادة شبه جزيرة القرم التي استولت عليها روسيا في عام 2014 إلا من خلال الدبلوماسية.

وقال زيلينسكي في مقابلة مع فوكس نيوز على متن قطار في أوكرانيا وأذيعت، الأربعاء، إن بلاده لا تستطيع تحمل خسارة عدد الأرواح اللازم لاستعادة شبه جزيرة القرم بالوسائل العسكرية.
Advertisement

ورفض مرة أخرى أي حديث عن التنازل عن أي أرض تحتلها بالفعل قوات موسكو، قائلا إن أوكرانيا "لا يمكنها قانونا الاعتراف بأي أرض محتلة في أوكرانيا على أنها روسية".

وقال زيلينسكي لفوكس نيوز من خلال مترجم: "لقد ذكرت بالفعل أننا مستعدون لإعادة شبه جزيرة القرم دبلوماسيا".

وأضاف: "لا يمكننا أن نضحي بعشرات الآلاف من شعبنا من أجل عودة شبه جزيرة القرم... ولا يزال من غير الممكن أن نستعيدها بالسلاح الذي بحوزتنا. فنحن ندرك أن شبه جزيرة القرم يمكن إعادتها دبلوماسيا".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:15 | 2024-11-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:33 | 2024-11-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:48 | 2024-11-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:02 | 2024-11-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:29 | 2024-11-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:17 | 2024-11-21
04:13 | 2024-11-21
03:57 | 2024-11-21
03:53 | 2024-11-21
03:46 | 2024-11-21
03:44 | 2024-11-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24