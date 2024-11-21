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عربي-دولي
نعش خشبي بسيط... الفاتيكان يكشف ما طلبه البابا فرنسيس عندما تحين جنازته
Lebanon 24
21-11-2024
|
02:17
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قرر البابا فرنسيس أن نعشاً خشبياً بسيطاً سيكون كافياً عندما تحين جنازته، هو الذي تجنب الكثير من مظاهر البذخ والامتيازات الخاصة بقيادة الكنيسة الكاثوليكية العالمية.
وصدرت عن الفاتيكان تفاصيل رسمية جديدة تضمنت أن البابا فرنسيس سيتخلى عن عُرف استمر لقرون بدفن البابا في ثلاثة توابيت متشابكة مصنوعة من خشب السرو والرصاص والبلوط، وسيدفن بدلاً من ذلك في تابوت خشبي واحد مبطن بالزنك.
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ولن يتم وضع البابا فرنسيس بعد رحيله فوق منصة مرتفعة، تعرف باسم كاتافالك، في كاتدرائية القديس بطرس ليتمكن الزوار من وداعه في روما.
إلا أن الزوار سيتمكنون من التعبير عن التعازي بينما سيظل جثمان البابا فرنسيس داخل التابوت بدون الغطاء.
وتعرض البابا لنوبات مرضية عرضية في السنوات السابقة، لكن حالته بدت جيدة في الأشهر الماضية.
ويستخدم الآن كرسيا متحركا بسبب آلام في الركبة والظهر، وسيتم 88 عاماً في 17 كانون الأول.
وأعلن البابا فرنسيس أنه يريد أن يُدفن في كنيسة القديسة مريم الكبرى في روما بدلاً من كاتدرائية القديس بطرس مع 91 بابا آخرين، ليكون أول بابا يُدفن خارج الفاتيكان منذ أكثر من قرن.
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