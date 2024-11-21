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عربي-دولي

وزير داخلية فنزويلا يهاجم بوريل: غبيّ

Lebanon 24
21-11-2024 | 03:18
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وصف وزير الداخلية والعدالة الفنزويلي ديوسدادو كابيو، جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للشئون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بـ"الغبي"، بسبب قوله إن الاتحاد الأوروبي لا يزال متحداً في "رفضه الاعتراف" بنيكولاس مادورو كرئيس منتخب ديمقراطي لفنزويلا.
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وقال كابيو: "بوريل، إذا اختاروا أغبى شخص هذا العام في العالم، فمن المؤكد أنك ستكون من بين الثلاثة الأوائل، وكن حذراً إذا فزت بها، لأنك تستحق ذلك، لأنه عليك أن تكن غبياً جداً مثل بوريل لتعتقد أن رأيك يهمنا".

وخلال برنامجه الأسبوعي "Con el mazo dando" الذي يُبث عبر قناة "في تي في" الحكومية، حثّ النائب الأول لرئيس الحزب الاشتراكي الموحد الفنزويلي الحاكم، بوريل على وضع "لسانه في جيب قميصه".

وقال بوريل، خلال اجتماع وزراء خارجية الكتلة الأوروبية، الذي عُقد الإثنين الماضي، إن "الاتحاد الأوروبي لا يزال متحداً في رفضه الاعتراف بمادورو كرئيس منتخب ديمقراطياً، وبالتالي حرمانه من الشرعية التي كان سيحصل عليها لو فاز في الانتخابات بشكل قانوني".
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