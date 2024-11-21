حصيلة ضربة إسرائيل على تدمر ارتفعت إلى 68

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أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن عدد قتلى ضربة تدمر أمس ارتفع إلى 68 شخصاً.وقال إن العدد توزّع على 3 مواقع في مدينة تدمر بريف حمص، ووصل إلى أكثر من 111 شخصا (بين قتيل وجريح).كما أوضح أن استهدافا طال موقع اجتماع لجماعات إيرانية متواجدة في تدمر والبادية. (الحرة)