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حصيلة ضربة إسرائيل على تدمر ارتفعت إلى 68

Lebanon 24
21-11-2024 | 03:53
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أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن عدد قتلى ضربة تدمر أمس ارتفع إلى 68 شخصاً.

وقال إن العدد توزّع على 3 مواقع في مدينة تدمر بريف حمص، ووصل إلى أكثر من 111 شخصا (بين قتيل وجريح).

كما أوضح أن استهدافا طال موقع اجتماع لجماعات إيرانية متواجدة في تدمر والبادية. (الحرة)
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