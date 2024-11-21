تركيا تندد بهجوم صاروخي حوثي على سفينة

نددت تركيا، الأربعاء، بهجوم صاروخي للمتمردين الحوثيين استهدف سفينة شحن في البحر الأحمر، وأعلنت أنها بصدد اتخاذ تدابير لمنع تكرار هجمات من هذا القبيل.



وجاء في بيان لوزارة الخارجية التركية: "ندين الهجمات الصاروخية التي شنها الحوثيون على سفينة الشحن Anadolu S المملوكة لشركة تركية والتي ترفع علم بنما لدى إبحارها قبالة سواحل اليمن".

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وكان المتمردون الحوثيون في اليمن أعلنوا، الثلاثاء، استهداف سفينة شحن في البحر الأحمر، غداة تقرير لـ"مركز المعلومات البحرية المشترك" الذي يديره تحالف بحري غربي أفاد بوقوع انفجارين منفصلين قرب سفينة ترفع علم بنما.

وينفذ المتمردون اليمنيون هجمات متكررة منذ نوفمبر الماضي على سفن تجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، ويقولون إنها تأتي تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث تشن إسرائيل حربا ضد حركة حماس بعد هجوم الأخيرة على أراضيها في السابع من تشرين الاول 2023.



وقال المتحدث باسم حركة "أنصار الله" العميد يحيى سريع في بيان إن الحوثيين استهدفوا "سفينة Anadolu S في البحر الأحمر وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والبحرية المناسبة وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة".



ولفت سريع إلى أن استهداف السفينة جاء "لعدم استجابتها لتحذيرات القوات البحرية".



ولم توضح الخارجية التركية في بيانها ما إذا تعرضت السفينة لأضرار، واكتفت بالإشارة إلى اتّخاذ التدابير اللازمة "لتجنّب تكرار مثل هذه الحوادث". (الحرة)