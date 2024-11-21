مجزرة إسرائيلية شمال غزة.. 66 شهيداً في محيط مستشفى كمال عدوان

استشهد نحو 66 شخصا، اليوم الخميس، في غارات إسرائيلية على حي سكني في محيط مستشفى كمال عدوان، شمالي قطاع غزة، معظمهم من النساء والأطفال.





ودعا مدير مستشفى كمال عدوان حسام أبو صفية، إلى "التدخل العاجل من المؤسسات الدولية وإدخال المستلزمات الطبية"، موضحتً أن "الأطباء والكوادر الطبية في المستشفى تقوم بانتشال القتلى من تحت الركام بأيديهم، نظرا إلى "عدم وجود طواقم دفاع مدني".

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وحذر من أن "المستشفى سيتحول إلى مقابر جماعية في حال عدم التدخل العاجل من المؤسسات الدولية، وإدخال المستلزمات الطبية". (العربية)



ودعا مدير مستشفى كمال عدوان حسام أبو صفية، إلى "التدخل العاجل من المؤسسات الدولية وإدخال المستلزمات الطبية"، موضحتً أن "الأطباء والكوادر الطبية في المستشفى تقوم بانتشال القتلى من تحت الركام بأيديهم، نظرا إلى "عدم وجود طواقم دفاع مدني".وحذر من أن "المستشفى سيتحول إلى مقابر جماعية في حال عدم التدخل العاجل من المؤسسات الدولية، وإدخال المستلزمات الطبية". (العربية)