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عربي-دولي

إيران تحذر الدول الأوربية: قرار الوكالة الذرية سيضعف علاقتنا معها

Lebanon 24
21-11-2024 | 05:39
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حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الخميس، في بيان من نص قدمته كل دول أوروبية يدين نقص التعاون الإيراني في ملفها النووي، مشيراً إلى أن "من شأن اعتماد هذا القرار أن يضعف العلاقات بين الوكالة الأممية وطهران".
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وجاء في البيان: "هذا القرار غير المناسب من الدول الأوروبية الثلاث لن يساهم إلا في إضعاف العلاقات مع الوكالة الذرية وتعكيرها".

بدوره، اعتبر نائب وزير الخارجية الإيراني المكلف الشؤون القانونية كاظم غريب آباد عبر منصة اكس أن الدول الأوروبية تستخدم الوكالة الذرية "كأداة سياسية". (العربية) 

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