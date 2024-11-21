إيران تحذر الدول الأوربية: قرار الوكالة الذرية سيضعف علاقتنا معها

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وجاء في البيان: "هذا القرار غير المناسب من الدول الأوروبية الثلاث لن يساهم إلا في إضعاف العلاقات مع الوكالة الذرية وتعكيرها".بدوره، اعتبر نائب وزير الخارجية الإيراني المكلف الشؤون القانونية كاظم غريب آباد عبر منصة اكس أن الدول الأوروبية تستخدم الوكالة الذرية "كأداة سياسية". (العربية)