بعد قرار المحكمة الجنائيّة.. نتنياهو ممنوع من دخول هذه الدول

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وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بخصوص جرائم حرب مزعومة في غزة. ذكر موقع "سكاي نيوز عربية" أن هيئة البث الإسرائيلية، قالت الخميس، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت لن يتمكنا "على ما يبدو" من زيارة 120 دولة، بعد القرار الأخير للمحكمة الجنائية الدولية.وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بخصوص جرائم حرب مزعومة في غزة.

ونتنياهو وغالانت متهمان بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب منذ 8 تشرين الأول 2023 على الأقل حتى 20 آيار 2024 على الأقل، وهو اليوم الذي قدمت فيه النيابة العامة طلبات إصدار مذكرات الاعتقال.

والدول التي تلتزم بتنفيذ قرارات المحكمة هي تلك التي صدقت على نظام روما الأساسي، وهو الاتفاق المؤسس للمحكمة.



واعتبارا من عام 2024، توجد 123 دولة عضوا في المحكمة الجنائية الدولية. وهذه الدول ملزمة قانونيا بالتعاون مع المحكمة، بما في ذلك تسليم المطلوبين وتنفيذ أحكامها.



أمثلة على الدول الأعضاء:



معظم دول أوروبا (مثل فرنسا، ألمانيا، وإيطاليا).

العديد من دول أميركا اللاتينية (مثل الأرجنتين والبرازيل).

بعض دول أفريقيا (مثل جنوب أفريقيا والسنغال).

دول آسيوية محدودة (مثل اليابان وكوريا الجنوبية).

أمثلة على الدول غير الملزمة بالتعاون مع المحكمة:



الولايات المتحدة: وقعت على النظام ثم سحبت توقيعها لاحقا.

الصين وروسيا: لم تصادق.

إسرائيل: وقعت لكنها لم تصادق.