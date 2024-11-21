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عربي-دولي

قصف إسرائيلي على شمال غزة.. 66 شهيداً ومئات المفقودين تحت الأنقاض

Lebanon 24
21-11-2024 | 08:21
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أعلن مسؤولون في وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، أن الجيش الإسرائيلي قصف ما لا يقل عن 5 منازل مكتظة بالسكان شمال القطاع في ساعة مبكرة ، ما أدى إلى دفن عدد كبير من الأشخاص تحت الأنقاض، وتوغلت القوات الإسرائيلية أكثر على امتداد الطرف الشمالي من القطاع.
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وأشار مسعفون، إلى أن "عمليات الإنقاذ تجري في بلدة بيت لاهيا شمال غزة".

من جهتها، ذكرت وسائل إعلام تابعة لحركة حماس أن عدد الشهداء بلغ 66، لم يُعثر على معظمهم بعد.

من جانبه أوضح مدير مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا، حسام أبو صفية، أن 200 شخص على الأقل يعيشون في المنطقة السكنية التي تعرضت للقصف في البلدة، وأن كثيرين من الأشخاص ما زالوا مفقودين.

فيما لم يصدر حتى الآن تعليق من الجيش الإسرائيلي الذي يعمل في بيت لاهيا، وفي جباليا وبيت حانون القريبتين، منذ أوائل الشهر الماضي في حملة قال إنها تستهدف منع عناصر حماس من معاودة تنظيم صفوفهم وشن هجمات. (العربية) 
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