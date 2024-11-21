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عربي-دولي

اتهامات سخيفة وكاذبة.. هكذا علّق نتنياهو على قرار اعتقاله!

Lebanon 24
21-11-2024 | 09:02
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علّق مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، على قرار لمحكمة الجنائية الدولية، في بيان إلى "إن إسرائيل ترفض قرار المحكمة الجنائية إصدار مذكر اعتقال ضد بنيامين نتنياهو وزير الدفاع السابق يوآف غالانت"، واصفاًُ بأنها  "هيئة سياسية منحازة وتمييزية".
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وشدد مكتب نتنياهو، أن "إسرائيل ترفض باشمئزاز الادعاءات والاتهامات السخيفة والكاذبة ضدها من قبل المحكمة الجنائية الدولية"، مضيفاً "القرار صدر عن مدعٍ عام فاسد يسعى إلى إنقاذ نفسه من الاتهامات الخطيرة ضده بشأن التحرش الجنسي، ومن قضاة منحازين مدفوعين بكراهية معادية للسامية تجاه إسرائيل".

وأشار البيان إلى أن "نتنياهو لن يخضع للضغوط، ولن يتراجع أو يتوقف حتى تتحقق جميع أهداف الحرب التي حددتها إسرائيل مع بداية المعركة". (الحرة) 
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