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الدفاع الصينية: واشنطن تتحمل مسؤولية عدم عقد اجتماع بين وزيري الدفاع الأميركي والصيني

Lebanon 24
21-11-2024 | 09:44
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أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، وو تشيان، أن المسؤولية عن عدم عقد اجتماع بين وزيري الدفاع الأميركي والصيني تقع بالكامل على عاتق واشنطن.
 
وقال المتحدث باسم الدفاع الصينية، في بيان، إن "المسؤولية عن عدم عقد اجتماع بين وزيري الدفاع الأميركي لويد أوستن والصيني دونغ جونغ، في إطار اجتماع وزراء دفاع "آسيان بلس" تقع بالكامل على عاتق الولايات المتحدة".
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وأضاف وو تشيان أنه "لا يمكن للولايات المتحدة، من ناحية، أن تلحق الضرر بالمصالح الأساسية للصين في قضية تايوان، ومن ناحية أخرى، وكأن شيئًا لم يحدث، تجري اتصالات مع جيش جمهورية الصين الشعبية".
 
 
وأشار ووي تشان إلى أنه "يجب على الولايات المتحدة تصحيح الأخطاء على الفور، واحترام المصالح الأساسية للصين فعليا، وخلق الظروف المواتية لاتصالات رفيعة المستوى بين القوات المسلحة للدولتين". (سبوتنيك) 
 

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