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أول تعليق لغالانت بعد إصدار الجنائية الدولية مذكرة اعتقاله

Lebanon 24
21-11-2024 | 12:15
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لم يرق قرار الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت لهما على ما يبدو.
وقال غالانت تعليقا على مذكرة التوقيف بحقه من الجنائية الدولية، إنها "سابقة خطيرة"، بحسب تعبيره.
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جاء هذا بعدما أصدر مكتب نتنياهو بيانا أعلن فيه أن إسرائيل "ترفض تماماً الأكاذيب العبثية والمغلوطة" التي وجهتها لها الجنائية الدولية، بحسب زعمه.
كما أردف أن نتنياهو لن يرضخ للضغوط ولن يتراجع حتى تحقق إسرائيل جميع أهداف الحرب في غزة، وفقا كلامه.
(العربية)
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