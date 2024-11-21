Advertisement

عربي-دولي

ما موقف أميركا من قرار الجنائية الدولية؟

Lebanon 24
21-11-2024 | 12:17
A-
A+
Doc-P-1281823-638678141945908913.jpg
Doc-P-1281823-638678141945908913.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ترفض الولايات المتحدة، بشكل أساسي قرار المحكمة الجنالئية الدولية إصدار أوامر اعتقال بحق كبار المسؤولين الإسرائيليين، وفق ما قاله المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي لـ"سكاي نيوز عربية".

وأضاف المسؤول أن "الإدارة الأميركية، ما تزال تشعر بقلق عميق إزاء اندفاع المدعي العام للجنائية الدولية لطلب أوامر اعتقال والأخطاء الإجرائية المزعجة التي أدت إلى هذا القرار".
Advertisement

وأضاف المسؤول الأميركي أن الولايات المتحدة أوضحت أن المحكمة الجنائية الدولية "ليست لديها ولاية قضائية على هذه المسألة، وإنه سيتم مناقشة الخطوات التالية بالتنسيق مع الشركاء، بما في ذلك إسرائيل".

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت بخصوص جرائم حرب مزعومة في غزة.

ونتنياهو وغالانت متهمان بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب منذ 8 تشرين الأول 2023 على الأقل حتى 20 أيار 2024 على الأقل، وهو اليوم الذي قدمت فيه النيابة العامة طلبات إصدار مذكرات الاعتقال. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:45 | 2024-11-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:11 | 2024-11-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2024-11-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:54 | 2024-11-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:25 | 2024-11-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:30 | 2024-11-21
16:00 | 2024-11-21
15:30 | 2024-11-21
15:00 | 2024-11-21
14:40 | 2024-11-21
14:20 | 2024-11-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24