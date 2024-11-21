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عربي-دولي
كولومبيا ترحب بقرار الجنائية الدولية اعتقال نتنياهو
Lebanon 24
21-11-2024
|
13:05
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رحب الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، الخميس، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، معتبرا أنها "خطوة منطقية يجب اتخاذها".
وقال بيترو في منشور بحسابه على منصة إكس، "هذه هي الخطوة المنطقية التي يجب أن تُتخذ. نتنياهو مرتكب إبادة جماعية. المحكمة الجنائية الدولية تقول ذلك ويجب احترام هذا القرار".
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ودعا الرئيس الكولومبي نظيره الأميركي جو بايدن إلى احترام قرار المحكمة الجنائية الدولية، قائلا: "إذا تجاهل بايدن هذا الأمر، فسوف ينجر العالم إلى الهمجية".
وأردف: "يتعين على الغرب أن يستعيد استقلاله في السياسة الدولية وأن يتخذ الإجراءات اللازمة للامتثال لقرار المحكمة". (الاناضول)
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