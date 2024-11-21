Advertisement

عربي-دولي

كولومبيا ترحب بقرار الجنائية الدولية اعتقال نتنياهو

Lebanon 24
21-11-2024 | 13:05
A-
A+

Doc-P-1281836-638678159356062697.jpg
Doc-P-1281836-638678159356062697.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
رحب الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، الخميس، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، معتبرا أنها "خطوة منطقية يجب اتخاذها".
وقال بيترو في منشور بحسابه على منصة إكس، "هذه هي الخطوة المنطقية التي يجب أن تُتخذ. نتنياهو مرتكب إبادة جماعية. المحكمة الجنائية الدولية تقول ذلك ويجب احترام هذا القرار".
Advertisement
ودعا الرئيس الكولومبي نظيره الأميركي جو بايدن إلى احترام قرار المحكمة الجنائية الدولية، قائلا: "إذا تجاهل بايدن هذا الأمر، فسوف ينجر العالم إلى الهمجية".
وأردف: "يتعين على الغرب أن يستعيد استقلاله في السياسة الدولية وأن يتخذ الإجراءات اللازمة للامتثال لقرار المحكمة". (الاناضول)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:45 | 2024-11-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:11 | 2024-11-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2024-11-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:54 | 2024-11-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:25 | 2024-11-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:30 | 2024-11-21
16:00 | 2024-11-21
15:30 | 2024-11-21
15:00 | 2024-11-21
14:40 | 2024-11-21
14:20 | 2024-11-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24