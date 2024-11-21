نتنياهو: الجنائية الدولية أصبحت عدو الإنسانية

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بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه، أكد ئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو أن إسرائيل لن تعترف بقرار الجنائية الدولية.ووصف نتنياهو ما حدث باليوم الأسود، متهماً المحكمة الجنائية الدولية بأنها أصبحت "عدو الإنسانية" وفق تعبيره.كما أضاف أن أي قرار لن يمنعه "من الدفاع عن إسرائيل"، وتابع قائلا إن "الجنائية الدولية تتجاهل جرائم الحرب التي ارتكبت ضد إسرائيل".وأشار إلى أن "الجنائية الدولية أصدرت مذكرة اعتقال ضد جثمان محمد الضيف"، وأن "تصرفات المدعي العام للجنائية الدولية ضد مفهوم العدالة".كذلك قال نتنياهو إن "الجنائية الدولية تحولت إلى أداة مواجهة سياسية وفقدت شرعيتها"، وأنها "عكست الحقائق وأصدرت اتهامات لا أساس لها من الصحة".وأوضح نتنياهو أن "الجنائية الدولية لم تفعل شيئا أمام جرائم حماس"، وان قرارها "ينتهك حق الديمقراطيات في الدفاع عن نفسها"، بحسب تعبيره.