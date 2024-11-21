كرواتيا توقع اتفاقية مع "بايكار" التركية لشراء مسيرات بيرقدار

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وقعت وزارة الدفاع الكرواتية مع شركة بايكار التركية لصناعة الطائرات من دون طيار، اتفاقية لشراء مسيرات مسلحة من طراز "بيرقدار تي بي 2" في العاصمة زغرب.وذكر بيان صادر عن الشركة، الخميس، أن "بايكار التي تعد أكبر شركة لتصنيع طائرات بدون طيار في العالم، وقعت اتفاقية لتصدير مسيرات بيرقدار تي بي 2 إلى كرواتيا".وأوضح أن اتفاقية التصدير وقعها وزير الدفاع الكرواتي إيفان أنوسيتش، والمدير العام لشركة بايكار خلوق بيرقدار بمراسم أقيمت في زغرب، دون مزيد تفاصيل.وأشار البيان إلى أنه بهذه الاتفاقية تدخل مسيرات "بيرقدار تي بي 2" مخزون سادس دولة عضو في حلف شمال الأطلسي "ناتو"، ورابع دولة عضو في الاتحاد الأوروبي لغاية تشرين الثاني 2024.ومسيرات "بيرقدار تي بي 2" من إنتاج شركة "بايكار" التركية، وهي شركة تعمل في مجال الدفاع والطيران منذ 1984، وتعد أكبر مصنعي الطائرات غير المأهولة القلائل في العالم. (الأناضول)