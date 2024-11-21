Advertisement

عربي-دولي

كرواتيا توقع اتفاقية مع "بايكار" التركية لشراء مسيرات بيرقدار

Lebanon 24
21-11-2024 | 14:40
A-
A+
Doc-P-1281867-638678211746550329.jpeg
Doc-P-1281867-638678211746550329.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وقعت وزارة الدفاع الكرواتية مع شركة بايكار التركية لصناعة الطائرات من دون طيار، اتفاقية لشراء مسيرات مسلحة من طراز "بيرقدار تي بي 2" في العاصمة زغرب.
وذكر بيان صادر عن الشركة، الخميس، أن "بايكار التي تعد أكبر شركة لتصنيع طائرات بدون طيار في العالم، وقعت اتفاقية لتصدير مسيرات بيرقدار تي بي 2 إلى كرواتيا".
Advertisement
وأوضح أن اتفاقية التصدير وقعها وزير الدفاع الكرواتي إيفان أنوسيتش، والمدير العام لشركة بايكار خلوق بيرقدار بمراسم أقيمت في زغرب، دون مزيد تفاصيل.
وأشار البيان إلى أنه بهذه الاتفاقية تدخل مسيرات "بيرقدار تي بي 2" مخزون سادس دولة عضو في حلف شمال الأطلسي "ناتو"، ورابع دولة عضو في الاتحاد الأوروبي لغاية تشرين الثاني 2024.
ومسيرات "بيرقدار تي بي 2" من إنتاج شركة "بايكار" التركية، وهي شركة تعمل في مجال الدفاع والطيران منذ 1984، وتعد أكبر مصنعي الطائرات غير المأهولة القلائل في العالم. (الأناضول)
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:45 | 2024-11-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:11 | 2024-11-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2024-11-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:54 | 2024-11-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:25 | 2024-11-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:30 | 2024-11-21
16:00 | 2024-11-21
15:30 | 2024-11-21
15:00 | 2024-11-21
14:20 | 2024-11-21
14:00 | 2024-11-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24