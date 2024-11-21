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إطلاق نار كثيف في جوبا عاصمة جنوب السودان

Lebanon 24
21-11-2024 | 15:00
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سمع دوي إطلاق نار كثيف في جوبا عاصمة جنوب السودان مساء الخميس، خلال اعتقال قوات الأمن لرئيس جهاز الأمن الداخلي السابق.
وبدأ إطلاق النار في حوالي السابعة مساء بالتوقيت المحلي (1700 بتوقيت غرينتش) واستمر بشكل متقطع لأكثر من ساعة قبل أن يهدأ، وفق ما أفاد مراسلون من رويترز وإشعار داخلي للأمم المتحدة.
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وجاء في إشعار من الأمم المتحدة إلى موظفيها في جوبا إن إطلاق النار كان مرتبطا باعتقال رئيس جهاز الأمن الداخلي السابق.
فيما حثت الأمم المتحدة موظفيها على الاحتماء في أماكنهم.
المصدر: العربية


 
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