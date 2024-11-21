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الإدّعاء الإسرائيلي يبحث خيارات الرد على مذكرة اعتقال نتنياهو

Lebanon 24
21-11-2024 | 18:18
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قالت النائبة العامة غالي باهاراف ميارا، إن الادّعاء الإسرائيلي يدرس خطوات قانونية، للردّ على مذكرات اعتقال، أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية، بحقّ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
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ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن النائبة العامة غالي باهاراف ميارا قولها إن "إسرائيل تدرس خطواتها القانونية التالية".

وأضافت: "قرار المحكمة الجنائية الدولية لا أساس له من الصحة، ومؤسف، ومعيب من الناحية القانونية بشكل أساسي".
وتابعت قائلة: "المحكمة الجنائية الدولية، التي كان من المفترض أن تتعامل مع أفظع الفظائع، فشلت اليوم في دورها التاريخي".

وشدّدت على أنه "لا مجال لإصدار أوامر اعتقال ضد قادة دولة ديمقراطية، فالقرار يتعارض مع مبادئ المحكمة التي تفتقر إلى أي سلطة في هذا الشأن"، حسبما أورد موقع "تايمز أوف إسرائيل".
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