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عربي-دولي

كيم جونغ أون يتّهم أميركا بالتصعيد

Lebanon 24
21-11-2024 | 18:25
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قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية اليوم الجمعة إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون اتّهم الولايات المتحدة بمحاولة الاستفزاز وتصعيد التوتر.

ونقلت الوكالة الرسمية عن كيم جونغ أون قوله إن شبه الجزيرة الكورية لم تواجه أبداً مثل هذه المخاطر من حرب نووية كما هو الحال الآن.
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وذكرت أن كيم أوضح في كلمة ألقاها خلال معرض عسكري يوم الخميس في بيونغيانغ أنه حاول اتباع نهج التفاوض مع واشنطن لكن النتائج أبرزت فقط سياستها "العدوانية والعدائية" ضد كوريا الشمالية.

وأضافت أن الزعيم الكوري الشمالي دعا إلى تطوير وتحديث ترسانة الأسلحة وتعهد بمواصلة تطوير القدرات الدفاعية لتعزيز الموقف الاستراتيجي للبلاد.

وصادقت كوريا الشمالية، الأسبوع الماضي، على معاهدة الدفاع المشترك مع روسيا.
وأوردت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن "المعاهدة تمّت المصادقة عليها بمرسوم أصدره الزعيم كيم جونغ أون"، مشيرة إليه بمنصبه الرسمي بصفته "رئيساً لشؤون الدولة لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية".

وذكرت وكالة الأنباء المركزية أن "المعاهدة ستدخل حيّز التنفيذ اعتباراً من اليوم الذي يتبادل فيه الجانبان وثائق المصادقة".

وتلزم هذه الاتفاقية الدولتين بتقديم المساعدة العسكرية دون تأخير للطرف الآخر في حال تعرّضه لهجوم إضافة إلى التعاون دولياً في وجه العقوبات الغربية.
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