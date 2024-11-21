زيلينسكي: الضربة الصاروخية الروسية تصعيد خطير

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اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الهجوم الروسي على أوكرانيا بنوع جديد من الصواريخ الباليستية يمثل "تصعيدا واضحا وخطيرا" في الحرب، ودعا إلى إدانة عالمية قوية.وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطاب إلى الأمة مساء الخميس أن قواته قصفت أوكرانيا بصاروخ باليستي جديد متوسط المدى فرط صوتي، في إشارة إلى القصف الذي طال مدينة دنيبرو.وكتب زيلينسكي على موقع إكس: "هذا تصعيد واضح وخطير في نطاق ووحشية هذه الحرب. استخدام صاروخ باليستي ضد أوكرانيا اليوم هو دليل إضافي على أن روسيا ليس لديها رغبة في السلام".وأضاف: "على العالم أن يرد... وفي الوقت الحالي، لا يوجد رد فعل قوي من العالم".(سكاي نيوز)