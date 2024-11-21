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عربي-دولي
فرنسا وبريطانيا: الحرب في أوكرانيا تتجاوز حدود أوروبا
Lebanon 24
21-11-2024
|
23:15
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تعهّد وزيرا الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو والبريطاني ديفيد لامي عدم السماح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين "بإعادة كتابة مبادئ العلاقات الدولية" ومنعه من "تحقيق أهدافه" في أوكرانيا.
فقد كتب الوزيران في مقال مشترك نشرته، مساء الخميس، صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية على موقعها الإلكتروني أنّ "فرنسا والمملكة المتّحدة لن تسمحا له بتحقيق أهدافه، وسنبذل مع حلفائنا كلّ الجهود اللازمة لوضع أوكرانيا في أفضل وضع ممكن للحصول على سلام عادل ودائم".
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واتّهم الوزيران الرئيس الروسي بالسعي إلى "إعادة كتابة مبادئ العلاقات الدولية من خلال العودة إلى حكم الأقوى وتدمير المنظومة الأمنية التي ضمنت السلام طوال أجيال".
كما حذّرا من أنّ "الحرب في أوكرانيا تتجاوز حدود أوروبا، والعالم كله مصدوم" من تصرفات بوتين، متعهدين بالتصدي "بلا هوادة لهذه الحملة".
وأكّد الوزيران في مقالهما أنّه "لا يمكن تحقيق سلام عادل ودائم من خلال العنف أو القوة"، مشيرين بالخصوص إلى الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني والعمليات العسكرية الإسرائيلية الراهنة في لبنان.
ودعا الوزيران إلى مواجهة هذا "التفتيت للعالم" بـ"بديل متجانس" يرتكز إلى "التقدّم التكنولوجي والقانون الدولي والعمل المتعدد الأطراف".
(العربية)
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