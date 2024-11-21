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هكذا علّق بايدن على مذكرة اعتقال نتنياهو وغالانت

Lebanon 24
21-11-2024 | 23:39
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ندّد الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس بمذكرات التوقيف التي

بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحقّ كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، ندد الرئيس الأميركي جو بايدن بهذا القرار.
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وقال بايدن في بيان إن "إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحقّ مسؤولين إسرائيليين أمر شائن".

وأضاف: "دعوني أوضح الأمر مرة أخرى: أيا يكن ما قد تلمّح إليه المحكمة الجنائية الدولية، فليست هناك أي مساواة، بتاتا، بين إسرائيل وحماس. سوف نقف دوما إلى جانب إسرائيل ضدّ التهديدات التي يتعرّض لها أمنها".

وأكد متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض أمس الخميس أن "الولايات المتحدة ترفض بشكل قاطع قرار الجنائية الدولية إصدار مذكرتي توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين كبيرين".

وأفاد المتحدث في رد أرسله إلى وكالة فرانس برس بأنه "ما زلنا نشعر بقلق عميق إزاء حرص المدعي العام على طلب مذكرات توقيف والأخطاء المقلقة في العملية التي أدت إلى هذا القرار".

ولفت إلى أن واشنطن ترى "أن المحكمة الجنائية الدولية لا تتمتع بولاية قضائية في هذه القضية".

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمس الخميس مذكرات توقيف بحق نتنياهو وغالانت وقائد الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ولم يعلن دونالد ترامب بعد موقفا بشأن مذكرات التوقيف، لكن مستشاره المقبل للأمن القومي مايك والتز توعد "برد قوي" على "التحيز المعادي للسامية" للمحكمة الجنائية الدولية بعد تنصيب الرئيس المنتخب في كانون الثاني. (سكاي نيوز)



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