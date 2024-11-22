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عربي-دولي

قطر وإسبانيا يستعرضان أبرز القضايا الإقليمية والدولية

Lebanon 24
22-11-2024 | 00:00
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بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد ورئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، الخميس، تطورات الأوضاع في قطاع غزة ولبنان.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه أمير قطر من رئيس وزراء إسبانيا، وفق بيان للديوان الأميري القطري.
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وجرى خلال الاتصال الهاتفي "بحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان، وسبل تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات".
 
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