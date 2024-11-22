إسرائيل تعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

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أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، اعتراضه صاروخا أطلق من جهة اليمن نحو منطقتي غوش عتصيون والبحر الميت شرقا.وقال في بيان: "نجح سلاح الجو باعتراض صاروخ كان متجها نحو الأراضي الإسرائيلية من جهة اليمن"، دون الإبلاغ عن أضرار.وأضاف: "تمت عملية الاعتراض قبل أن يعبر الصاروخ إلى المجال الجوي الإسرائيلي، وذلك في أعقاب تفعيل التحذيرات في منطقتي غوش عتصيون والبحر الميت".وتابع الجيش الإسرائيلي: "لا توجد معلومات حاليا عن الهدف المحدد للصاروخ أو الأضرار المحتملة".(الاناضول)