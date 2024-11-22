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عربي-دولي

موسكو: إسقاط 23 مسيّرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية

Lebanon 24
22-11-2024 | 00:24
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت 23 طائرة أوكرانية مسيرة فوق أراضي 3 مقاطعات روسية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها، اليوم الجمعة: "خلال الليلة الماضية، حاول نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة، على أهداف في أراضي روسيا، حيث دمرت أنظمة الدفاع الجوي واعترضت 23 طائرة أوكرانية مسيرة"، بحسب ما ذكر موقع سبوتنيك الإخباري الروسي.
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وتابع البيان أن الدفاعات الجوية "دمرت 12 مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و9 فوق أراضي مقاطعة كالوغا، و2 فوق أراضي مقاطعة كورسك".
(سكاي نيوز)
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