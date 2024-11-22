رايان تمدد تعليق الرحلات إلى إسرائيل

مددت شركة الطيران الإيرلندية "رايان إير" تعليق رحلاتها إلى إسرائيل حتى أذار من العام المقبل.

وعلقت الشركة في وقت سابق رحلاتها إلى إسرائيل في أيلول 2024 وسط تدهور الوضع في المنطقة.

وأعلنت شركة الخطوط الجوية الأميركية "دلتا إيرلاينز"، أمس الخميس، أنها ستعلق رحلاتها بين مطار جون كينيدي في نيويورك وتل أبيب في إسرائيل حتى 31 كانون الاول بسبب الصراع المستمر في المنطقة.

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(روسيا اليوم)