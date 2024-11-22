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عربي-دولي

"بجرائم إرهابية".. السعودية تعلن إعدام 3 اشخاص

Lebanon 24
22-11-2024 | 02:02
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أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الخميس، تنفيذ عقوبة الإعدام بحق 3 أشخاص، بعد إدانتهم بارتكاب جرائم "إرهابية"، موضحة أن من بينهم سعودي.
وذكرت الوزارة في بيان، أن المدانين الثلاثة "أقدموا على ارتكاب جرائم إرهابية تمثلت في تمويلهم للإرهاب والأعمال الإرهابية، وانضمامهم لتنظيم إرهابي، وتلقي التدريبات في معسكر خارج المملكة".
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جاء ذلك بجانب "القيام بأعمال إرهابية والسطو بالقوة للاستيلاء على الأموال لصالح التنظيم، وحيازة الأسلحة والمواد المتفجرة والتستر على مخططات إجرامية لعناصر إرهابية أخرى"، حسب البيان.
والأشخاص الثلاثة هم سعودي ويمنيين اثنين.
وأوضحت الداخلية السعودية أنه تم تأييد الحكم ضدهم من المحكمة العليا في البلاد و"صدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا"، وقد تم تنفيذ الحكم.
(الحرة)
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