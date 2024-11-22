إصابة جنرال كوري شمالي في غارة أوكرانية على منطقة روسية

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أصيب جنرال كوري شمالي كبير في غارة أوكرانية وقعت مؤخرا في إقليم كورسك الروسي، حسب ما قال مسؤولون غربيون لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.وهذه هي المرة الأولى التي يقول فيها مسؤولون غربيون إن ضابطا عسكريا كوريا شماليا رفيع المستوى أصيب في الحرب التي تشنها قوات الكرملين على أوكرانيا.وفي حين لم ترد بعثة كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة على على طلب التعليق بشأن تلك الأنباء، فقد ذكرت تقارير استخباراتية في وقت سابق، أن بيونغ يانغ أرسلت الجنرال كيم يونغ بوك، إلى روسيا للإشراف على القوات الكورية الشمالية.من جانب آخر، قال نائب وزير الدفاع الكوري الجنوبي كيم سيون-هو، الخميس، إن إرسال كوريا الشمالية قواتها لروسيا لمساندتها في حربها على أوكرانيا "جريمة ضد الإنسانية".