Advertisement

عربي-دولي

مقتل 42 شخصا بهجوم على حافلات ركاب في باكستان

Lebanon 24
22-11-2024 | 03:15
A-
A+

Doc-P-1282046-638678670065539018.jpg
Doc-P-1282046-638678670065539018.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قتل ما لا يقل عن 42 شخصا بعد أن فتح مسلحون النار على قافلة تقل مسلمين شيعة شمال غربي باكستان، في ما وصف بأنه أحد أكثر الاعتداءات الطائفية دموية في البلاد.
ووقع الهجوم في منطقة خيبر بختونخوا، وهي منطقة تشهد تاريخًا من العنف الطائفي بين الطائفتين السنية والشيعية.
Advertisement
وكانت القافلة، التي كانت في طريقها من باراشينار إلى بيشاور، قد تعرضت لكمين رغم التهديدات السابقة ضد الشيعة في المنطقة.
وقد أسفر الهجوم الذي وقع في منطقة كرم عن إصابة ما لا يقل عن 20 شخصا آخرين.
وقال شاهد عيان، إنه شاهد "أربعة مسلحين يخرجون من سيارة ويطلقون النار على الحافلات والسيارات من الحقول المفتوحة القريبة.. استمر إطلاق النار لمدة نحو 40 دقيقة."
وقال وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إن حصيلة القتلى بلغت 38 شخصا، مضيفا: "لقد كان هذا الأسبوع صعبا ومؤلما، والآن استشهد 38 شخصا في كرم. نرى حادثا جديدا كل يوم ونحن على تواصل مستمر مع سلطات محافظة خيبر باختونخوا، ومفتش عام الشرطة في خيبر باختونخوا، ووزير إقليم خيبر باختونخوا". (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:06 | 2024-11-22
05:44 | 2024-11-22
05:40 | 2024-11-22
05:34 | 2024-11-22
05:26 | 2024-11-22
05:05 | 2024-11-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24