صاروخ "أوريشنيك"... البنتاغون: صنف جديد من القدرات القاتلة الروسية

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أكد البنتاغون أن صاروخ "أوريشنيك" الروسي الذي دمر أحد أكبر المصانع العسكرية الأوكرانية الليلة الماضية صنف جديد من القدرات القاتلة التي تكشف عنها روسيا، ومجهز لحمل رؤوس نووية.وقالت متحدثة البنتاغون سابيرينا سينغ: "أطلق الروس صاروخًا جديدًا على أوكرانيا، وهو ما تطلق عليه وزارة الدفاع تسمية "صاروخ باليستي متوسط المدى" أو IRBM".وأضافت سينغ أن "الصاروخ مصمم على نموذج الصاروخ الباليستي الروسي العابر للقارات آر - سي روبيج".وتابعت: "يصف البنتاغون هذا النوع من الصواريخ بالتجريبية لأنها المرة الأولى التي يتم فيها استخدام سلاح من هذا النوع في ساحة المعركة في أوكرانيا".وأشارت إلى أن "هذا صنف جديد من القدرات القاتلة التي تم الكشف عنها في ساحة المعركة وهذا بالتأكيد يثير قلقنا... ليس لدي تقييم لتأثيراته في الوقت الحالي، لكن بالطبع نحن قلقون منه".وأضافت: "للصواريخ الباليستية متوسطة المدى، والعابرة للقارات مسارات طيران مماثلة وعالية ويمكنها حمل كميات كبيرة من الرؤوس والذخائر لكن الاختلاف الرئيسي يكمن في المدى والغرض الاستراتيجي". (روسيا اليوم)