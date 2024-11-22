Advertisement

عربي-دولي

على خلفية انتخاب ترامب.. تضارب بين المليارديريين على "إكس"

Lebanon 24
22-11-2024 | 04:55
A-
A+

Doc-P-1282103-638678731000450294.jpg
Doc-P-1282103-638678731000450294.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اشتعلت مناكفة بين أغنى رجلين في العالم على منصة "إكس"، مساء أمس، على خلفية انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
ففي تغريدة على حسابه في "إكس"، كتب إيلون ماسك، الذي بات من أشد المقربين لترامب خلال الأشهر القليلة الماضية، إنه سمع بأن جيف بيزوس مؤسس موقع "أمازون" الشهير أكد أن ترامب سيخسر، وحث الناس على بيع أسهمهم في شركتي "تسلا" و"سبيس أكس" التي يرأسها ماسك.
Advertisement
فما كان من بيزوس إلا أن رد نافياً تلك الإشاعة، وكتب "هذا غير صحيح نهائياً".
ليرد ماسك عليه بوجه ضاحك، فيما اعتبر أنه قبول لتوضيح منافسه في مجال الفضاء.
ولطالما تبادل الرجلان الانتقادات الحادة على منصات التواصل الاجتماعي خلال السنوات الماضية، علماً أن بيزوس قليل التغريد على عكس ماسك الذي ينشر مرات عدة في اليوم تعليقات على حسابه الذي يتابعه الملايين.
فقد شكك ماسك مراراً بسياسة بيزوس في "أمازون". كما تفاخر في إحدى المرات أمام بيزوس بأنه أكثر ثراءً منه.
بدوره، انتقد مؤسس "أمازون" ماسك وسخر من حلمه باستعمار المريخ.
فيما يعد مالك منصة "إكس" حليفًا وثيقًا لترامب، على عكس بيزوس الذي جمعته علاقة متوترة بالرئيس المنتخب، لاسيما بعد شرائه صحيفة "واشنطن بوست". وواجه مؤخرا العديد من الانتقادات بسبب قرار الصحيفة عدم تأييد أي مرشح في الانتخابات الرئاسية 2024.
إذ اعتبر بعض المنتقدين أن الدافع وراء قرار بيزوس هذا هو قلقه من انتقام ترامب لاحقا.
لاسيما أن شركته Blue Origin تعمل مع الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء كجزء من حملتها لاستكشاف القمر. وتبلغ قيمة عقد الشركة مع وكالة "ناسا" 3.4 مليار دولار.
كذلك ترتبط "سبيس إكس" التي يملكها ماسك بعقود حكومية أيضا، إلا أنها تتفوق على منافسيها كافة من خلال معززاتها الصاروخية القابلة لإعادة الاستخدام والتي تساعد في خفض تكلفة الرحلات الفضائية، وفق صحيفة "وول ستريت جورنال".
(العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:06 | 2024-11-22
05:44 | 2024-11-22
05:40 | 2024-11-22
05:34 | 2024-11-22
05:26 | 2024-11-22
05:05 | 2024-11-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24