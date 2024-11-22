مستثمر أميركي يدرس شراء "نورد ستريم 2"

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طلب المستثمر الأميركي ستيفن لينش من حكومة الولايات المتحدة تصريحا لشراء خط أنابيب "نورد ستريم 2"، الذي لا يعمل حاليا، في حال عرضه في مزاد، بحسب ما أوردته صحيفة وول ستريت جورنال.وقال لينش للصحيفة إن وجود مالك أميركي لخط الأنابيب من شأنه أن يؤثر في مفاوضات سلام مع روسيا لإنهاء حرب أوكرانيا، وسوف يخدم المصالح الأميركية الطويلة الأمد.وأضاف: "هذه فرصة تحدث كل جيل لسيطرة الأميركيين والأوروبيين على إمدادات الطاقة لأوروبا لبقية عصر الوقود الأحفوري". (سكاي نيوز)