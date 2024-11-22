قرار من وزير الدفاع الإسرائيلي بحق المستوطنين

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أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس وقف إصدار مذكرات اعتقال إداري ضد مستوطنين متهمين بمهاجمة الفلسطينيين بالضفة الغربية.ونادرا ما تصدر مثل هذه المذكرات عن وزراء دفاع إسرائيل، لكن كاتس، المعروف بمواقفه اليمينية المتشددة، هو أول وزير دفاع يرفض إصدار قرارات اعتقال إداري ضد مستوطنين.وعقد كاتس، خلال الأسبوع الجاري، لقاء مع رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار "أبلغه فيه بقراره وقف مذكرات الاعتقال الإدارية ضد المستوطنين اليهود في يهودا والسامرة في الضفة الغربية، وطلب منه وضع أدوات بديلة" وفق بيان لمكتب كاتس.والاعتقال يستند إلى معلومات سرية لا يُكشف عنها تتعلق بمستوطنين متهمين بجرائم خطيرة ضد المدنيين الفلسطينيين، بما فيها القتل وإحراق أراض وممتلكات واعتداءات جسدية مبرحة.وقد رحب وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير بالقرار، وكتب عبر حسابه على منصة "إكس": "هناك وزير دفاع في القدس! أهنئ زميلي الوزير يسرائيل كاتس على الأخبار المهمة والرائعة".وأضاف: "قراره هذا الصباح بوقف إصدار الأوامر الإدارية للمستوطنين هو تصحيح لظلم سنوات عديدة وإنصاف لمن يحبون أرض إسرائيل، أحسنت".