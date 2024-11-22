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ماذا يحدث قرب السفارة الأميركية في لندن؟

Lebanon 24
22-11-2024 | 06:37
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قالت السلطات البريطانية، الجمعة، إن الشرطة نفذت انفجارا بالقرب من السفارة الأميركية في جنوب لندن بعد اكتشاف طرد مريب.

وقالت شرطة العاصمة على "إكس": "يمكننا تأكيد أن '‬الضجة العالية' التي تم رصدها في المنطقة قبل فترة وجيزة كانت انفجارا مدارا نفذه أفراد من الشرطة. لا تزال التحقيقات جارية وستظل الحواجز قائمة في الوقت الحالي".
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وذكرت الشرطة في بيان سابق أنها تحقق في طرد مريب في المنطقة القريبة من الضفة الجنوبية لنهر التيمز وأنها على علم بالتكهنات عبر الإنترنت حول الواقعة. (سكاي نيوز عربية) 
 
 
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