ماذا يحدث قرب السفارة الأميركية في لندن؟

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قالت السلطات البريطانية، الجمعة، إن الشرطة نفذت انفجارا بالقرب من السفارة الأميركية في جنوب لندن بعد اكتشاف طرد مريب.وقالت شرطة العاصمة على "إكس": "يمكننا تأكيد أن '‬الضجة العالية' التي تم رصدها في المنطقة قبل فترة وجيزة كانت انفجارا مدارا نفذه أفراد من الشرطة. لا تزال التحقيقات جارية وستظل الحواجز قائمة في الوقت الحالي".وذكرت الشرطة في بيان سابق أنها تحقق في طرد مريب في المنطقة القريبة من الضفة الجنوبية لنهر التيمز وأنها على علم بالتكهنات عبر الإنترنت حول الواقعة. (سكاي نيوز عربية)