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عربي-دولي
ماذا يحدث قرب السفارة الأميركية في لندن؟
Lebanon 24
22-11-2024
|
06:37
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قالت السلطات البريطانية، الجمعة، إن الشرطة نفذت انفجارا بالقرب من السفارة الأميركية في جنوب لندن بعد اكتشاف طرد مريب.
وقالت شرطة العاصمة على "إكس": "يمكننا تأكيد أن 'الضجة العالية' التي تم رصدها في المنطقة قبل فترة وجيزة كانت انفجارا مدارا نفذه أفراد من الشرطة. لا تزال التحقيقات جارية وستظل الحواجز قائمة في الوقت الحالي".
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وذكرت الشرطة في بيان سابق أنها تحقق في طرد مريب في المنطقة القريبة من الضفة الجنوبية لنهر التيمز وأنها على علم بالتكهنات عبر الإنترنت حول الواقعة. (سكاي نيوز عربية)
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