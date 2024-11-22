Advertisement

عربي-دولي

رغم ضربة "أوريشنيك".. لندن وباريس تتعهدان بمواصلة دعم أوكرانيا

Lebanon 24
22-11-2024 | 06:49
A-
A+
Doc-P-1282152-638678804481454935.jpg
Doc-P-1282152-638678804481454935.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

تعهد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي ونظيره الفرنسي جان نويل بارو بفعل كل ما هو ممكن ومواصلة دعم أوكرانيا رغم الضربة الروسية الأخيرة بصاروخ "أورينشنيك" فرط الصوتي متعدد الرؤوس.

وكتب الوزيران في مقال مشترك نشرته صحيفة "آي" البريطانية: "سنفعل بالتعاون مع حلفائنا كل ما هو ضروري لجعل أوكرانيا في أفضل وضع ممكن لتحقيق سلام عادل ودائم"، متهمين روسيا بزعزعة النظام العالمي.
Advertisement

ووجه الرئيس فلاديمير بوتين الليلة الماضية كلمة أكد فيها ضرب أوكرانيا أهدافا في مقاطعتي كورسك وبريانسك الحدوديتين جنوب غربي روسيا بصواريخ "أتاكمس" الأميركية، و"ستورم شادو" البريطانية، وصدّ الدفاعات الروسية لها.

وأعلن بوتين توجيه الجيش الروسي ردا على ذلك ضربة دقيقة وشاملة بصاروخ "أوريشنيك" البالستي فرط الصوتي متعدد الرؤوس.

وحذر بوتين الغرب من أن جميع أنظمة الدفاع الجوي في العالم غير قادرة على اعتراض هذا الصاروخ التي تسير أسرع من الصوت بعشر مرات، وأن موسكو ستضرب المواقع العسكرية في الدول التي تستخدم أسلحتها ضد روسيا.

وضرب الجيش الروسي الليلة الماضية مصنع "يوجماش" العسكري تحت الأرضي في مقاطعة دنيبرو بيتروفسك شرق أوكرانيا ودمره بالكامل.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:47 | 2024-11-22
08:45 | 2024-11-22
08:35 | 2024-11-22
08:27 | 2024-11-22
08:00 | 2024-11-22
07:52 | 2024-11-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24