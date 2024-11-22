رغم ضربة "أوريشنيك".. لندن وباريس تتعهدان بمواصلة دعم أوكرانيا

Advertisement

تعهد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي ونظيره الفرنسي جان نويل بارو بفعل كل ما هو ممكن ومواصلة دعم أوكرانيا رغم الضربة الروسية الأخيرة بصاروخ "أورينشنيك" فرط الصوتي متعدد الرؤوس.وكتب الوزيران في مقال مشترك نشرته صحيفة "آي" البريطانية: "سنفعل بالتعاون مع حلفائنا كل ما هو ضروري لجعل أوكرانيا في أفضل وضع ممكن لتحقيق سلام عادل ودائم"، متهمين روسيا بزعزعة النظام العالمي.ووجه الرئيس فلاديمير بوتين الليلة الماضية كلمة أكد فيها ضرب أوكرانيا أهدافا في مقاطعتي كورسك وبريانسك الحدوديتين جنوب غربي روسيا بصواريخ "أتاكمس" الأميركية، و"ستورم شادو" البريطانية، وصدّ الدفاعات الروسية لها.وأعلن بوتين توجيه الجيش الروسي ردا على ذلك ضربة دقيقة وشاملة بصاروخ "أوريشنيك" البالستي فرط الصوتي متعدد الرؤوس.وحذر بوتين الغرب من أن جميع أنظمة الدفاع الجوي في العالم غير قادرة على اعتراض هذا الصاروخ التي تسير أسرع من الصوت بعشر مرات، وأن موسكو ستضرب المواقع العسكرية في الدول التي تستخدم أسلحتها ضد روسيا.وضرب الجيش الروسي الليلة الماضية مصنع "يوجماش" العسكري تحت الأرضي في مقاطعة دنيبرو بيتروفسك شرق أوكرانيا ودمره بالكامل.