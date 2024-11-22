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عربي-دولي

حادثة أشعلت الغضب في بلدٍ عربيّ... مسلّحون قتلوا امرأة حاملاً في وسط الشارع!

Lebanon 24
22-11-2024 | 08:35
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عمّت حالة من الصدمة والغضب بين الليبيين، بعدما شاهدوا جريمة جديدة على الطريق العام في العاصمة طرابلس، راحت ضحيتها امرأة حامل، على يدّ مسلّحين.

وأظهر مقطع مصور مسلّحين يرتدون الزي العسكري يطلقون الرصاص بشكل عشوائي وبدم بارد على مركبة إحدى المواطنين رفضت التوّقف أثناء اعتراضها، في منطقة غوط الشمال وسط طرابلس.
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وكشفت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا في بيان، أن إطلاق الرصاص أدّى إلى إصابة سائق السيارة وزوجته الحامل في الشهر الرابع، مطالبة بمحاسبة المسؤولين والمتورطين في ارتكاب تلك الجريمة وتقديمهم إلى العدالة. (العربية)

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