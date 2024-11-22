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عربي-دولي
في دولة عربية.. وزير يعجز عن الإجابة على سؤال طفلة
Lebanon 24
22-11-2024
|
08:47
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واجه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة المغربي، محمد سعد برادة، انتقادات كثيرة قابلت عجزه عن الرد وتقديم إجابة شفوية واضحة عن تساؤلات طفلة برلمانية، شأن خُططه للحد من التداعيات السلبية لتوظيف الذكاء الاصطناعي من قبل التلاميذ على جودة أدائهم المعرفي وتحصيلهم الدراسي.
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وقالت طفلة برلمانية، خلال الدورة الوطنية لبرلمان الطفل 2025/ 2023 التي عقدت في إطار جلسة عمومية بمقر مجلس النواب، إنه "في قطاع التعليم يلاحظ تدهور في مستوى التحصيل الدراسي للتلاميذ، بسبب اعتمادهم على وسائل الذكاء الاصطناعي بدل تطوير مهاراتهم الفكرية"، مُسائلةً برادة عن "خطط الوزارة لأجل معالجة هذه الظاهرة وضمان استفادة الطلاب من هذه الوسائل كأدوات مكملة للتعليم وليس كبديل عنها".
ووفقا للمقال الذي تم نشره في صحيفة "هيسبريس"، فإن برادة، الذي بدا مرتبكاً في تفاعله مع سؤال الطفلة البرلمانية قال: "لم أُعدَ لهذه الأسئلة، سأحاول (الإجابة عنها)، إذا لم أقدر سأجيب كتابةً لاحقاً”، قبل أن يُردف بأن "مُشكل الذكاء الاصطناعي لا توجد إجابات اليوم يُمكن أن تقول إن لدينا الحل له"، بتعبيره.
وقال برادة، وهو رجل أعمال كذلك، مُخاطباً الأطفال البرلمانيين، إن "السؤال الذي يبقى دائماً مطروحاً: هل هذه (ماشي إمكانية لتحسين الأجوبة في الامتحانات)؟”، مضيفاً أن "هذه الأسئلة مطروحة، (وإذا بغيتو غنعطيكم تفاصيل أكثر من بعد كتابةً)؟”.
نبيلة منيب، النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، قالت معلقة على الموضوع: "إن الحزب نبّه منذ الإعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة في إطار التعديل الحكومي إلى أن تعيين أشخاص على رأس قطاعات حساسة وحيوية كالصحة والتعليم، دون امتكلاهم أي خبرة فيها أو دراية بخباياها، يُعد أمراً غير مفهوم أو مُبرر".
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