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إقتصاد

لاغارد: أوروبا بحاجة عاجلة إلى اتحاد للأسواق الرأسمالية

Lebanon 24
22-11-2024 | 10:23
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أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أن أوروبا في حاجة ملحة لإحراز تقدم في إقامة اتحاد للأسواق الرأسمالية في مواجهة الصراعات التجارية التي تلوح في الأفق.

وذكرت لاغارد خلال الاجتماع المصرفي الأوروبي في فرانكفورت أن اتحاد الأسواق الرأسمالية المقترح "مهم لنصبح أكثر مرونة في ظل اقتصاد عالمي خذ في التفتت".
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وأضافت: "أسواق رأس المال هي الرابط المفقود للأوروبيين لتحويل مدخراتهم الكبيرة إلى ثورة أكبر، مما سيمكنهم في نهاية المطاف من إنفاق المزيد وتعزيز الطلب الداخلي".

وقالت: "ورغم ذلك، فالضرورة المتنامية لم يقابلها تقدم ملموس نحو اتحاد الأسواق الرأسمالية، ويرجع ذلك بصورة كبيرة إلى أن تطبيقه ما زال معرفا بصورة فضفاضة". (سكاي نيوز)

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